Kargocudan 95 kilo likit eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada; 4 adet çuval içerisinde bulunan 4 adet tenekede toplam 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan E.A., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Kaynak : İHA

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