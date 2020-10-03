FETÖ’nün Anıtkabir oyunu deşifre oldu!

'Anıtkabir'de buluşuyoruz' sloganıyla sosyal medyada örgütlenmiş izlenimi veren bin grup 24 Şubat'ta Anıtkabir'de izinsiz basın açıklaması yapmak istemişti. Basın açıklamasına izin verilmeyen grup daha sonra Anıtkabir'i ziyaret ederek şov yapmak istediğindeyse polis gruba müdahale etmişti. Gözaltına alınan 17 kişinin FETÖ bağlantılı olduğu ortaya çıkmış ve şahıslarda 2'si FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında harp okulundan atılan kişiler olduğu tespit edilmişti.



FETÖ'DEN ATILAN ASKERLERE DESTEK YAPARKEN İFŞA OLDULAR

Grubun 15 Temmuz'da darbeye katılan ve tutuklanan Harbiye'deki FETÖ yapılanmasına mensup örgüt üyelerinin sesi olmak maksadıyla bir araya geldikleri öğrenilince soruşturma dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yürütülen soruşturmada Burhan Ç., ve Ahmet Y., geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Savcılık soruşturma kapsamında Burhan Ç.'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığında askeri öğrenci olduğunu, TSK mahrem yapılanması içerisinde ankesörlü aramalarda bulunduğunu tespit etti.



SAVCILIK FETÖ TAKTİĞİNE İZİN VERMEDİ

Burhan Ç.'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesi ankesörlü telefonla arandığını tespit edip darbe sonrasında da örgüt üyeleri ile temas içerisinde olduğunu belirledi. Diğer şüpheli Ahmet Y.'nin de TSK mahrem yapılanması içerisinde olduğunu, etkin pişmanlıktan yararlanmak istese de örgüt hakkında bilgi vermeyerek takiye uyguladığını ifşa etti.



TUTUKLANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 2 şüphelinin Ankara Elmadağ'da 24 Şubat günü tutuklu bulunan askeri öğrencilere destek vermek amacıyla Anıtkabir'de basın açıklaması yapmak isteyen grup içerisinde yer aldığını tespit edince tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti. 2 şüpheli FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.