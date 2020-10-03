Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı

Haziran ayında Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi tarafından açık arttırmaya çıkarılan Gentile Bellini'nin çizdiği Fatih Sultan Mehmet'in portre tablosu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 7 milyon 923 bin liraya satın alınmıştı.



Müzayede işlemlerinin tamamlanmasının ardından tablo, 20 Ağustos gecesi İstanbul'a getirildi.



Uzun zamandır İBB'nin Saraçhane'deki binasında özel korumaya alınan tablonun ön gösterimi yapıldı. gösterime CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.





