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Ermenistan'dan alçak saldırı! Türk gazetecileri hedef aldılar

Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yaşam alanlarını bombalayarak çatışmaların fitilini ateşlerken, bozguna uğraması sonrası ne yapacağını şaşırdı. Ermenistan, son olarak sivil yerleşim alanlarını görüntülemek için bölgeye giden Türk gazetecilerin bulunduğu alanı bombaladı. Gazeteciler şans eseri yara almadan kurtuldu.

Güncel / 03 Ekim 2020 Cumartesi 14:09
Ermenistan'dan alçak saldırı! Türk gazetecileri hedef aldılar

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı bombalı saldırıları görüntülemek için Terter kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Basın mensupları olayda yara almadı.

Şehirde isabet alan yerleri görüntülemeye çalışan AA, TRT ve İHA ekiplerinin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü.

Görüntü almaya çalışırken ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Ermenistan ordusu, dün Terter kentine 2 bin top mermisi atmış, kentte çok sayıda konut ve kamu binası kullanılamaz hale gelmişti.

ErmenistanAzerbaycan

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