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Doktorların Fincancı isyanı: Kabul etmiyoruz

Terör örgütleri FETÖ ile PKK’ya ve sözde Ermeni soykırımı iddialarında Türkiye’yi soykırımcı olarak ilan eden Şebnem Korur Fincancı Türkiye Tabipleri Birliği Başkanı seçildi. Ankara’daki doktorlar yayımladıkları bildiri ile Fincancı’nın provokatif faaliyetlerini sıralayıp, “Fincancı’nın TTB Başkanı olmasını kabul etmiyoruz” dedi

Güncel / 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:45
Doktorların Fincancı isyanı: Kabul etmiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 'kapatılmalı' dediği Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 27 Eylül'de düzenlenen Merkez Konsey seçimlerinde 'Etnik Demokratik TTB' grubu seçimleri kazandı. Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı TTB'nin başkanı oldu. Son dönemde yaşanan 'kapatılmalı' tartışmaları, söylem ve faaliyetleri ile vatandaşın yoğun tepki gösterdiği TTB'nin yeni başkanı Fincancı, "TTB bu döneme tek yürek olarak girmeli. Biz özgür ve bağımsız bir örgütüz hep öyle kaldık, böyle de devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

FETÖ medyasının gözdesi olan Zaman ve Bugün gibi örgüte ait gazete ve Samanyolu TV gibi örgütün kara propagandasının yapıldığı kuruluşların vazgeçilmez müdavimleri arasında yer alan Fincancı, Ergenekon operasyonlarının daha da derinleştirerek devam etmesini savundu. Bununla da yetinmeyen Fincancı PKK'nın Doğu ve Güneydoğu kentlerini harabeye çevirdiği ve büyük bir kalkışmanın provasını yaptığı 'Çukur' olaylarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı terör örgütü PKK'nın yanında yer aldı.

'Bu suça ortak olmayacağız' başlığı ile yayımlanan 'Barış için Akademisyenler' bildirisine imza atanlar arasında bulunan Fincancı, 2012'de kurulan sözde 'Barış için Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da içinde yer aldı. Daha sonra ise PKK'nın yayın organı olan Özgür Gündem Gazetesi'ne destek için 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni' görevini üstlendi. 15 Temmuz ihanet, işgal ve darbe girişiminde bulunan FETÖ'yü de aklamaya çalışan Şebnem Fincancı "FETÖ'nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge ve delil olmadığını" savundu.

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Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği'nin başkan seçilmesinin ardından doktorlar da isyan bayrağı açtı.

Devlet Bahçeli

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