Bir ilde daha HES kodu zorunluluğu!

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının engellemek adına yeni kararlar aldı.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Karaloğlu başkanlığında Koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik alınacak tedbirleri kararlaştırmak için toplandı. Özellikle pandemiyle mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi konusu üzerinde durulan toplantıda Sağlık Bakanlığınca 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulamasının yaygın şekilde kullanılması yönelik karar alındı.



SEYAHATLERE HES KODU ZORUNLULUĞU



İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı 'Covid¬19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' hükümleri doğrultusunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlere HES kodu zorunluluğu getirildi. Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna geçişin tartışıldığı toplantıda seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik akıllı kart sistemlerinin HES uygulamasına uygun hale getirilmesi kararı alındı. Yine bu kapsamda elektronik akıllı sistemle Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumda olan vatandaşların izolasyon süresi boyunca biniş kartları askıya alınacak. Yapılacak takip sistemiyle izolasyonda olması gereken vatandaşların pandemi kurallarına aykırı şekilde hareket etmesi durumunda kişi (e-İçişleri) sistemi üzerinden ilgili kaymakamlıklara bildirilecek.



KONAKLAMA TESİSLERİNDE DE HES KODU İSTENECEK



Tüm konaklama (otel, pansiyon, motel, misafirhane, kamp vb) HES kodu kontrolü yapıldıktan sonra müşteri kabul edecek. Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler 'misafir izolasyon odalarına yerleştirilecek. Misafir izolasyon odalarının yetersiz kaldığı durumlarda tanı konulan ve temaslı vatandaşlar, kaymakamlıklar tarafından belirlenen yerlerde konaklayabilecek. Bu hükümler dışında gerçekleşecek olan denetimlerde HES sorgulaması yapılmadan müşteri kabul eden konaklama tesisleri 10 gün süreyle ticari faaliyetlerden men edilecek.



UYMAYANLARA KONUSUNA GÖRE İDARİ CEZA VEYA ADLI İŞLEM



Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlar kontrollü hayatın tesisi için tedbirlere uymayan vatandaşlar ve iş yerleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası kesebilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yaparak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin olarak Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemleri başlatabilecek.