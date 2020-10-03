Beyaz bayrakla teslim oldular!

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü.



Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.



Şiddetli çatışmalara sahne olan Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. Ermenistan ordusunun, Ağdere ilindeki diğer mevzileri de Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.



Gün içerisinde Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildi. Ermenistan ordusunun sahra karargahı ve çok sayıda tankı vurularak imha edildi.



AZERBAYCAN ORDUSU DUYURDU: BİR GRUP ERMENİ ASKERİ ESİR ALINDI!



Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.



BEYAZ BAYRAKLA TESLİM OLDULAR



Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu,bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.



PAŞİNYAN PES ETTİ, ERMENİSTAN ATEŞKES İSTEDİ



İşgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da son günlerde önemli toprak kayıpları yaşayan Ermenistan, Minsk Grubu üçlüsü Rusya, ABD ve Fransa'nın çağrısına karşılık “Ateşkesi görüşmeye hazırız” açıklaması yaptı.



AGİT üçlüsünün ortak ateşkes bildirisine yanıt veren Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, “Üç ülke liderinin yaptıkları çağrıyı memnuniyetle karşılıyoruz. Saldırılara cevap vermeye devam etmekle birlikte AGİT üçlüsünün arabulucu teklifini kabul ederek 1994 yılında yapılan ateşkes anlaşması temelinde şimdiki ateşkesin şartlarını görüşmeye hazırız” açıklamasını yaptı. Böylece Ermenistan cephede son 6 günde değişen dengelerin geri alınmasını da talep etmiş oldu.



‘SALDIRI ALTINDAYIZ'



İlkinden kısa bir süre sonra Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Anna Nagdalyan yeni bir açıklama yaparak, “Azerbaycan ve Türkiye tarafından önceden planlanmış geniş çaplı saldırı altında bulunduğumuz sırada Karabağ barış görüşmelerinden söz etmek mümkün değildir. Şu anki önceliğimiz saldırgan tarafı ateşkesi kabul etmesi yönündedir. 1994-1995 yıllarında yapılan ateşkes anlaşmasının süresiz olduğunu biliyorsunuz. Ateşkes bu anlaşmanın maddelerine göre sağlanmalı. Görüşmelerin yegâne uluslararası zemini ise BMGK değil, AGİT Minsk Grubudur” dedi.



TÜRKİYE'Yİ PUTİN'E ŞİKAYET ETTİ



Paşinyan dün akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'i dördüncü kez telefonla arayıp Türkiye'yi şikayet etti, Rusya'dan destek aradı. Ermeni hükümetinden yapılan açıklamada Paşinyan, Türkiye'nin bölgede istikrar bozucu hamlelerde bulunduğunu iddia etti.



