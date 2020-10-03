Başkan Erdoğan'dan çok net Suriye mesajı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı açılış törenine videokonferans ile katıldı. Başkan Erdoğan burada çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Suriye ve İdlib'e ayrı bir parantez açtı, çok net ifadeler kullandı. Erdoğan, 'Ya siz bize söz verdiğiniz gibi terör örgütlerini temizleyin, ya da biz girer temizleriz' dedi.



Başkan Erdoğan, proje ile sel baskınlarının önüne geçileceğini de ifade etti. Proje, bölgedeki vatandaşlara 450 milyon liralık bir kazanç kapısı aralayacak.



DEV PROJE AÇILDI



Başkan Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Bu eserlerin ülkemize ve şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. 585 bin dekar arazi çiftçilerimize gelir artışı sağlayacak ve 52 binden fazla kişiye ilave istihdam sağlayacaktır. Amik Ovası'nda afet riskinin de önüne geçilmiş olacaktır. Ortalama 7 baraja denk su toplama hacmi var. Geçen yıl 175 bin dekarı etkileyen su baskınlarının alanı 25 bin dekara kadar düşmüştü. Amik Ovası afetlerle değil bereketiyle sembolleşen yere dönüşecektir.



'KAPASİTE ARTIŞI İLE 31 BİN KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM'



Suriye sınırımıza yakın bir yerde 1977 yılında hizmete alınan Tahtaköprü Barajı'nı 9 metre yükselttik. 453 bin dekara çıkarmış olduk. Bu projenin sulamada yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Kapasite artışıyla birlikte 31 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Toplam sulama alanı büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı buluyor. Sulama projesinin ilk kısmını yatırım programına aldık, en kısa sürede inşaasına da başlayacağız.



'HATAY'A 3 MİLYAR LİRA YATIRIM'



Son 18 yılda bu çerçevede Hatay'a 3 milyar liraya yakın yatırımla 7 baraj, 3 gölet 13 sulama tesisi, 81 ıslah ve ayrıca halen 2 baraj ve göletin, 15 sulama tesisi ve 5 dere ıslahının inşası sürüyor. Daha çok altyapı yatırımları var. Halkımızla el ele gönül gönüle vererek Hatay'ı geliştirmeye kalkındırmaya devam edeceğiz.



'HAREKATLARIMIZ BURADAKİ KARDEŞLERİMİZE VEFAMIZIN GEREĞİYDİ'



Koronavirüs sonrası yeniden şekillenen dünya düzeninde ülkemizin yerini alabilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz.



Hatay, anavatana katılma kararı alarak duruşunu 80 yıl önce net bir şekilde ortaya koymuştur. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib harekatlarımız, buradaki kardeşlerimize vefamızın gereğiydi.



'YA SİZ TEMİZLEYİN, YA DA BİZ GİDER KENDİMİZ TEMİZLERİZ'



Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Tıpkı Balkanlar'da Kafkaslar'da Akdeniz'de olduğu gibi sınır hattımızda istikrar sağlanana kadar aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz. Terör örgütlerine ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib'de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.



Tüm dünya bu noktaya gelene kadar bir kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız.



'ÜLKEMİZDE HALKINA VE DEVLETİNE HUSUMETİ ANA GAYESİ HALİNE GETİRMİŞ TUHAF BİR KESİM VAR'



Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Milletimiz bu oyunu görmüş ve yeniden ortak hedefler etrafında toplanmaya başlamıştır.



Daha çok başarılara birlikte koşacağız. Siyasi ve ekonomik alanda en güçlü devlet olma hedefindeyiz.



Maalesef ülkemizde kendi halkına ve devletine husumeti hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var.



Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz.



REYHANLI BARAJI PROJESİ İLE 200 BİN DEKAR ARAZİ TAŞKINDAN KORUNACAK



480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Reyhanlı Barajı Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin tüm üniteleri ile tamamlanmasıyla 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacak. Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynakları arasında yer alan Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp suyun baraja aktarılacağı bildirildi. Bu sayede yaz mevsiminde Amik Ovası'nda yaşanabilecek susuzluğun önüne geçilecek. Kışın ise Amik Ovası'nda meydana gelmesi muhtemel taşkınlar engellenerek yaklaşık 200 bin dekar arazi taşkından korunacak. Reyhanlı Barajı ile Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan oluşacak. Bunun sonucunda göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oluşmaya başlayacak. Böylece Reyhanlı Barajı Hatay'ın yeni kuş cenneti adayı olacak.