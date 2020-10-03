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Bakan Kurum müjdeyi verdi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'e 535 milyon liralık yatırım yaptık. 1286 sosyal konut inşa ettik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 147 de sosyal donatı ihtiyacını giderdik. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı proje doğrultusunda Türkiye'de 100 bin sosyal konut projemiz var. Siirt'imize de 504 sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar ihalesini gerçekleştirip, 2022 yılına kadar konutlarımızın teslimi yapacağız."

Güncel / 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:44
Bakan Kurum müjdeyi verdi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '81 ilimizde 250 Millet Bahçesi'ni projelendirdik, bir kısmının açılışını gerçekleştirdik. Siirt'te de İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi etrafına hem de şehir merkezinde 14 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi projelendirdik. Finansmanı için belediyemize 5 milyon lira İller Bankasından hibe sağlıyoruz. Millet Bahçesi'ni inşallah yıl sonuna kadar ihale edeceğiz. Millet Bahçesi içerisinde bir de Millet Kıraathanesi yapacağız.' açıklamasında bulundu.

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