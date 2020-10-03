Bakan Kurum müjdeyi verdi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '81 ilimizde 250 Millet Bahçesi'ni projelendirdik, bir kısmının açılışını gerçekleştirdik. Siirt'te de İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi etrafına hem de şehir merkezinde 14 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi projelendirdik. Finansmanı için belediyemize 5 milyon lira İller Bankasından hibe sağlıyoruz. Millet Bahçesi'ni inşallah yıl sonuna kadar ihale edeceğiz. Millet Bahçesi içerisinde bir de Millet Kıraathanesi yapacağız.' açıklamasında bulundu.

