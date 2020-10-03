Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi!

Siirt'teki temaslarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt Belediyesi'nde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Kurum, Siirt'in hem ülke hem de bölge için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladıklarını, 490 riskli binanın 460'ının yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum "Selçuklu mirasımız olan Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 800 bağımsız birimin olduğu, 40 bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bakanlığımız TOKİ eliyle 250-300 arasında rezerv konut üretecek. Projemizin inşasını inşallah 2021 yılı mart ayına kadar yapmak istiyoruz" diye konuştu.



Siirt'in, tarihin köklü şehircilik geleneğine sahip bir il olduğunu söyleyen Kurum, Siirt'in bilimin, eğitimin ve kültürün merkezi olması için önemli kararlar aldıklarını ifade etti. Son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Siirt'e 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktaran Kurum, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.



Eğitimden sağlığa, kültürden sanata kadar birçok konuda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Kurum, yeni projeler de ekleyerek Siirt'i hak ettiği noktaya taşıyacak adımları atacaklarını kaydetti. Siirt'in deprem bölgesi kuşağında yer alan bir kent olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bu bölgede en önemli gündem maddemiz de yine şehirde dönüştürülmesi gereken alanlar, tarihin, kültürün öne çıkarılacağı meydan projeleri olacak" dedi.



"Siirt'imizi bu anlamda medeniyetimizin öncüsü olmuş kadim şehrimizi meydanlarıyla, kültürel değerleriyle gün yüzüne çıkarmak istiyoruz." diyen Kurum şöyle devam etti:



"Eski Siirt olarak bildiğimiz bu alanda halıcıların, kuyumcuların çarşısının, Ulu Cami'nin olduğu alanı ihya edecek bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza ister yerinden isterse hal binasının olduğu alana yapacağımız rezerv konutlardan, isterse de bedellerini almaları suretiyle dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz."



Yapacakları projelerin gönüllülük esasına göre olacağını ve vatandaşların rızası çerçevesinde yapılacağını dile getiren Kurum, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın genişletilmesi için de belediyeye 2 milyon lira hibe aktaracaklarını açıkladı. Bakan Murat Kurum, "Bu proje kapsamında şehrimize yakışacak bir cami, meydan projesini kazandırarak şehrin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Vatandaşımızın 7 gün 24 saat vakit geçireceği alanların oluşacağı projeyi de belediyemiz İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yürütüyor olacak. Bu kapsamda şehir içinde ihtiyaç duyulan kanalizasyon hatlarımız var. Belediyemizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla eksik olduğunu düşündüğü kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için 5 milyon lira, şehir içi yollarımızda asfalt eksiklerimiz var, bunların giderilmesi için ve kilitli parke yapımı için 10 milyon lira, otogar yapımı için 3 milyon lira aktarılacak. Güres Caddesi'nde bir sokak sağlıklaştırma projesi gerçekleştiriyoruz. Bu projeye de 5 milyon lira kredi veriyoruz ve toplamda 23 milyon lira İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden belediyemize finans sağlıyoruz. 2 milyon lira da Güres Caddesi'nin rehabilitasyonu için hibe desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Tillo'da Hazreti İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi etrafında 40 bin metrekarelik rekreasyon projesi gerçekleştireceklerini belirten Kurum, bu proje kapsamında da yine İl Özel İdaresine 2 milyon lira hibe ve kredi desteği sağlayacaklarını kaydetti. TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'e 535 milyon liralık yatırım yapıldığını ve 1286 sosyal konutun inşa edilerek vatandaşlara teslim edildiğini belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı proje doğrultusunda Türkiye'de 100 bin sosyal konut projemiz var. Siirt'imize de 504 sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar ihalesini gerçekleştirip, 2022 yılına kadar konutlarımızın teslimini yapacağız." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum ayrıca Veysel Karani Hazretlerinin olduğu türbenin etrafında da önemli bir çevre düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.



SİİRT'E "MİLLET BAHÇESİ" MÜJDESİ



"Millet Bahçeleri" projeleri hakkında konuşan Bakan Kurum, "81 ilimizde 250 Millet Bahçesi'ni projelendirdik ve bir kısmının açılışını gerçekleştirdik. Siirt'te de İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi etrafına hem de şehir merkezinde 14 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi projelendirdik. Finansmanı için belediyemize 5 milyon lira İller Bankasından hibe sağlıyoruz. Millet Bahçesi'ni inşallah yıl sonuna kadar ihale edeceğiz. Millet Bahçesi içerisinde bir de Millet Kıraathanesi yapacağız" diye konuştu. İlbank Genel Müdürlüğü ile altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yatırım bedeli 409 milyon lira tutarında olan 52 projeyi tamamladıklarını aktaran Kurum, altyapı yatırımlarının devam ettiğini söyledi.