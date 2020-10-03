Bakan Koca müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.
Görüşmede, Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi