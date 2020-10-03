Azerbaycan, Magadiz bölgesini kontrol altına aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Magadiz bölgesinin kontrol altına alındığını duyurdu. İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusu bugün Magadiz'de Azerbaycan bayrağını çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.



Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda dün, işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladığını duyurmuştu.



Magadiz kurtarıldı



Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi. Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.



Yeni gelen haberlere göre Azerbaycan ordusu, Magadiz bölgesini kontrol altına aldı. İlham Aliyev, Magadiz'in alındığını Twitter hesabından duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.