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Azerbaycan'dan tarihi rest!!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan sıcak çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere ve diyalog çağrısı yapan ülkelere tarihi nitelikte bir rest çekti. Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." dedi. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alması sonucu Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarının bir kısmını kurtararak ilerleyişe başlamıştı.

Dünya / 03 Ekim 2020 Cumartesi 10:40
Azerbaycan'dan tarihi rest!!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz' gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir.' dedi.

Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek 'Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz' gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir.' diye konuştu.

ErmenistanAzerbaycan

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