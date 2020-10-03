Ali Kırca öldü mü? Hayatını kaybetti iddiası

Eski haber spikeri Ali Kırca'nın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyada Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği öne sürüldü.



Söz konusu iddialarından ardından vatandaşlar Google'da 'Ali Kırca öldü mü?' sorusuna cevap ararken, yanıt Gürkan Hacır'dan geldi.Gazeteci Gürkan Hacır, sosyal medyada kısa sürede yayılan “Ali Kırca öldü” iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Usta Televizyoncu Ali Kırca'nın öldüğüne ilişkin haberler doğru değil” ifadelerini kullandı.



