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Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklaması! 'Komşusunun iddiasına göre Ümitcan Uygun...'

Son günlerin en çok konuşulan haberleri arasında yer alan Aleyna Çakır olayı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in komşusunun iddiasına göre Ümitcan Uygun, Aleyna'yı istemediği kişilerle birlikte olmaya zorluyor ve bundan kazanç sağlıyordu. Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Aleyna Çakır'ın Ümitcan Uygun tarafından fuhuşa sürüklendiğine yönelik iddialardan sonra suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

3. Sayfa / 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:36
Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklaması! 'Komşusunun iddiasına göre Ümitcan Uygun...'

Aleyna'nın komşusu ve arkadaşları hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhuşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu, yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını ifade etti. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı para karşılığında fuhuşa sürükleyip sürüklemediği konusunda soruşturma başlarsa Ümitcan, dördüncü kez ifadeye çağrılacak.

AİLE ÜMİTCAN UYGUN'UN BABASI DURAK UYGUN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Öte yandan Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun'un eşinin öldüğü gün ifade ettiği sözlere de suç duyurusunda bulunuldu. Durak Uygun, Aleyna Çakır'ın babasının kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş bu çirkin iddialar aile tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Ailenin avukatı bu iğrenç iddialar üzerine de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. ATV Hafta Sonu haberlerinde konuşan Avukat Umur Yıldırım, hakaretten suç duyurusu yaptıklarını vurguladı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Aleyna Çakır olayından sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a defalarca şiddet uyguladığı, bayıltıp dövdükten sonra Instagram'da canlı yayın yaptığı belirtilmişti.

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ: 'TEHDİT ALTINDAYIZ!'

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin tehdit altında olduğunu söylüyor. Aleyna Çakır'ın abisinin de Ümitcan Uygun ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini ifade eden acılı baba 'Bir çocuğumu yaktılar diğerini de kaybetmek istemiyorum.' dedi.

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