ABD'den flaş açıklama: F-35 konusunda Türkiye'ye ihtiyacımız var

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini bahane ederek Türkiye'yi "F-35 Müşterek Taarruz Uçağı" programından çıkartan ABD parça tedarikinde halen Türkiye'ye muhtaç durumda. Türkiye'yi programdan çıkartmasına rağmen ABD halen Türkiye'den F-35 parçaları almaya devam ediyor.



Pentagon'dan açıklama



ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) üst düzey tedarik sorumlusu Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasına rağmen, ABD'nin 2022 yılının sonuna kadar Türkiye'den F-35 uçağı için parça almaya devam edeceğini söyledi.



Pentagon'un Satın Alma Müsteşarı Ellen Lord ise, Pentagon’un üretimi sürdürmek için Türk yapımı parçaları almaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.



Türk şirketlerinin şu anda F-35'in orta gövdesi, kokpit görüntüleme sistemleri ve diğer bileşenleri için 900'den fazla parça ürettiğini belirten ABD'li yetkili, Türkiye’den parça alımının durdurulmasının uçağın üretimini yavaşlatarak 1 milyar dolarlık açığa neden olacağını aktardı.