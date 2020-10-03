4 FETÖ zanlısı çatıda yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, FETÖ üyesi olma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, sözde Denizli büyük bölge sorumlusu olan eski öğretmen M.N.A., eski veri denetmeni R.A., eski öğretmen S.B. ve gıda mühendisi M.K.'nın, Denizli'deki bir evde saklandığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.



Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları çatı katındaki küçük pencereden girilen gizli bölmede yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, dijital materyaller, 2 bin dolar, 5 bin lira ve 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahısların, silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2016 yılında meslekten ihraç edildiği ve haklarında yakalama kararı olduğu belirlendi. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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