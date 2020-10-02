Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı.



Koca yaptığı paylaşımda; 'Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.' ifadelerini kullandı.



İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu;



