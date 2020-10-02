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Toplu taşımada zorunlu oldu!

Ankara'da tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale geldi.

Genel / 02 Ekim 2020 Cuma 21:12
Toplu taşımada zorunlu oldu!

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında her geçen gün yeni kararlar alınıyor. Son olarak Ankara Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında HES kodu bulundurma zorunluluğu getirdi.

Toplu taşımaya HES zorunluluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Belediyeden açıklama

Belediye tarafından yapılan çıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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