Son dakika gelişmesi! Pazartesi Türkiye'ye geliyor!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek. NATO tarafından yapılan açıklamada Stoltenberg'in Pazartesi günü Türkiye'yi, Salı günü ise Yunanistan'ı ziyaret edeceği belirtildi. NATO Genel Sekreteri'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme yapması bekleniyor.
Türkiye Doğu Akdeniz'de attığı kararlı hamlelerine devam ederken, NATO, bir son dakika ziyaretini kamuoyuna duyurdu. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg pazartesi Ankara'da, salı Atina'yı ziyaret ederek resmi temaslarda bulunacak.
NATO GENEL SEKRETERİ VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞECEK
Stoltenberg, Ankara'daki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak. Daha sonra Atina'ya geçecek olan Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile görüşecek.
DOĞU AKDENİZ KONUSU ELE ALINACAK
NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu dün duyurmuştu.