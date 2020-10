Soma Davası sil baştan!

Türkiye'yi yasa boğan Soma faciası ile ilgili Yargıtay'dan flaş bir karar geldi.



Soma'nın Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı. Facianın ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, işletmecilerin birçok ihmali tespit edilmiş, faciayla ilgili önce Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın aralarında bulunduğu 45 kişi hakkında dava açıldı. Can Gürkan'ın babası olan şirketlerin sahibi Alp Gürkan hakkında ise önce takipsizlik kararı verildi. Daha sonra bu karar kaldırıldı ve Alp Gürkan'la birlikte yönetim kurulu üyesi Mustafa Yiğit, genel müdür teknik yardımcısı Hayri Kebapçılar, iş güvenliği uzmanı Murat Bodur ve acil durum yöneticisi Haluk Evinç hakkında ikinci bir dava açıldı. "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açılan ikinci dava, ana davayla birleştirildi.



YEREL MAHKEME VE İSTİNAFIN KARARI



Davanın 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru ve İsmail Adalı'ya 22,5 yıl, Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, Ertan Ersoy'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme toplam 14 sanığa 22.5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları verirken, şirketin patronu Alp Gürkan'ın aralarında bulunduğu 37 sanığın ise beraatine karar vermişti. Yerel mahkemenin bu kararıyla ilgili istinaf incelemesini yapan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 18 Nisan 2019'da kararı yerinde bulmuş, Can Gürkan'ı ise hakkında hakkında yurt dışı yasağı koyarak tahliye etmişti. İstinaf incelemesinin ardından Yargıtay'a giden dosyanın temyiz incelemesi de tamamlandı.



YARGITAY 4 SANIĞA HER BİR İŞÇİ İÇİN CEZA ÖNGÖRDÜ



Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanıklardan Can Gürkan, genel müdür Ramazan Dogru, işletme müdürü Akın Çelik ve işletme müdür yardımcısı İsmail Adalı'ya verilen cezayı az bularak, bu sanıklara faciada ölen ve yaralanan her bir işçi için ayrı ayrı ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Daire, şirketlerin sahibi Alp Gürkan'ın aralarında bulunduğu 37 sanıktan 35'i hakkında verilen beraat kararlarını ise onadı. Yargıtay, sanıklardan Ege Linyit'te çalışan iki kamu görevlisinin beraatini ise bozdu.



AVUKAT MEHMET AYDIN: BAŞA DÖNÜLDÜ



Davada 21 işçi ailesinin avukatlığını yapan Mehmet Aydın, Yargıtay'ın kararını TAKVİM'e değerlendirdi. Aydın, "Savcılık davayı ilk açtığında her bir ölen ve yaralanan işçi için "olası kasttan" tek tek sanıklara ceza verilmesini istemişti. Yani aslında savcılık, şu an Yargıtay'ın verdiği kararla aynı şekilde ceza verilmesini istemişti. Ancak yerel mahkeme ve istinaf mahkemesi, "bilinçli taksirle" sanıklara ceza verdi. Sanki bir kişinin öldüğü bir olaymış gibi bir karar çıkmıştı. Yargıtay ise bu hatayı düzelterek, 4 sanıkla ilgili "görerek, bilerek hareket ettiniz" diyerek, ölen 301 işçi ve yaralanan 162 işçi için tek tek ceza verilmesi yönünde yerel mahkemenin kararını bozmuş oldu" dedi.