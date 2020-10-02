Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan koronavirüs açıklaması

Çin'in Wuhan eyaletinden başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor.



Son günlerde artış gösteren vakalar ile ilgili değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahatlatan ifadeler kullandı.



"Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük" diyen Bakan Koca, "Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık" diye konuştu.



Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 44 olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki doluluk oranının ise yüzde 65 olduğunu belirtti.