Rus gazeteci kendini ateşe verdi!

Rusya'da bir gazeteci, evine yapılan polis baskının ardından İçişleri Bakanlığı'nın önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. İntihardan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda intihardan içişleri bakanlığını sorumlu tuttu.



Rus gazetecinin evine baskın yapıldı



Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde İrina Slavina isimli Rus gazetecinin evine dün polis tarafından yasadışı bir örgüte mensup olduğu gerekçesiyle baskın yapıldı.



Rus gazeteci, polisin evine yaptığı baskının yasal olmadığını iddia ederek, polisin evde örgütsel dokümanlar aradığını açıkladı. Polisin arama sırasında kendisi ve kızına ait bilgisayarlar ile taşınabilir disklere el koyduğunu da belirten Slavina, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti. Söz konusu örgütle ilişkisinin bulunmadığını bildiren Rus gazeteci, ayrıca polislerin evine yaptığı baskında kendisine saygısızca davrandığını söyledi.



Bakanlığın önünde kendini yaktı



Slavina, evine yapılan baskından sonra bugün Nijniy Novgorod şehrindeki Rusya İçişleri Bakanlığı binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Rus gazeteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Slavina, intihar etmeden önce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ölümümden Rusya İçişleri Bakanlığı sorumludur” dedi.



Gazetecinin ölümünün ardından ülkede yeni bir tartışma başlarken, Bakanlık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.