USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Rus gazeteci kendini ateşe verdi!

Rusya'da yasa dışı örgütle ilişkisi olduğu gerekçesiyle evine baskın yapılan İrina Slavina isimli Rus gazeteci, sosyal medya hesabından 'içişleri bakanlığını sorumlu tuttuğu' paylaşımın ardından bakanlığın önünde kendini ateşe verdi.

Dünya / 02 Ekim 2020 Cuma 19:52
Rus gazeteci kendini ateşe verdi!

Rusya'da bir gazeteci, evine yapılan polis baskının ardından İçişleri Bakanlığı'nın önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. İntihardan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda intihardan içişleri bakanlığını sorumlu tuttu.

Rus gazetecinin evine baskın yapıldı

Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde İrina Slavina isimli Rus gazetecinin evine dün polis tarafından yasadışı bir örgüte mensup olduğu gerekçesiyle baskın yapıldı.

Rus gazeteci, polisin evine yaptığı baskının yasal olmadığını iddia ederek, polisin evde örgütsel dokümanlar aradığını açıkladı. Polisin arama sırasında kendisi ve kızına ait bilgisayarlar ile taşınabilir disklere el koyduğunu da belirten Slavina, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti. Söz konusu örgütle ilişkisinin bulunmadığını bildiren Rus gazeteci, ayrıca polislerin evine yaptığı baskında kendisine saygısızca davrandığını söyledi.

Bakanlığın önünde kendini yaktı

Slavina, evine yapılan baskından sonra bugün Nijniy Novgorod şehrindeki Rusya İçişleri Bakanlığı binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Rus gazeteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Slavina, intihar etmeden önce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ölümümden Rusya İçişleri Bakanlığı sorumludur” dedi.

Gazetecinin ölümünün ardından ülkede yeni bir tartışma başlarken, Bakanlık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı