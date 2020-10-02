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Rus aşısı Amerika kıtasında!

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının 3. faz deneyleri için ülkeye ulaştığını açıkladı.

Güncel / 02 Ekim 2020 Cuma 21:08
Rus aşısı Amerika kıtasında!

Rusların geliştirdiği Sputnik V Amerika kıtasına ulaştı. 

Rodriguez, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" isimli Kovid-19 aşı adayının ülkeye getirildiği başkent Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, "Ülkemiz için tarihi bir an, Venezuela, Amerika kıtasında Rus aşısının deneneceği ilk ülke oldu. Bu durum, Venezuela'nın Rusya ile kurduğu daimi temas ve iş birliğinin sonucudur." dedi.

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado da birkaç gün içinde Sputnik V'nin 2 bin kişi üzerinde deneneceğini ve başarılı sonuç elde edilmesi durumunda aşının Venezuela'da üretileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V'nin erken aşamadaki klinik denemelerde kaydettiği olumlu sonuçların ardından "aşı" olarak tescillendiğini ve yaygın kullanımına başlanacağını duyurmuştu.

Venezuela'da 76 bin 29 kişide görülen Kovid-19, 635 kişinin ölümüne sebep oldu.

Venezuela

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