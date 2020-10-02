Oppo Reno 4 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

65W SuperVOOC hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken Reno4 Pro, şirketin bu seri bünyesinde geliştirdiği en yüksek seviye telefon olma özelliğine sahip. 6,5 inçlik E3 Süper AMOLED teknolojisine sahip ekran 800 nit ekran parlaklık seviyesine sahip ve kısmi olarak 1.100 nite kadar çıkabiliyor.



Oppo Reno 4'ün özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Yüzde 90,7 ekran kasa oranıyla gelen Oppo Reno 4, bu ekranında biri 32 MP diğeri 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere çift ön kameraya yer veriyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 765G işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı kendine yer ediniyor.



Oppo Reno 4'ün kameraları ise diğer bir dikkat çeken nokta. Telefonun arkasında 48 MP ana kamera (OIS yok) + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP B&W kamera bulunuyor. Oppo Reno 4, gücünü 65W hızlı şarj destekli 4.000 mAh bataryadan alıyor.



Oppo Reno 4 Pro ise Reno 4'ten daha yüksek özellikler sunuyor. Oppo Reno 4 Pro'da 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor ve bu ekran sayesinde akıllı telefonun ekran kasa oranı yüzde 93,4'e çıkıyor. Ayrıca telefon 90 Hz ekran yenileme hızına da sahip. İşlemci tarafında Oppo Reno 4 ile aynı platformu paylaşan Reno 4 Pro, 12 GB RAM seçeneği ile Reno 4'ten ayrışıyor. 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı seçeneği Oppo Reno 4 Pro'da da yerini koruyor.

Oppo Reno 4 Pro'nun kameralarına geçelim. 48 MP ana kamera Reno 4 de kullanılıyor ancak bu kamera optik imaj sabitleme desteği sunuyor. Ana kameranın yanında 12 MP ultra geniş açılı kamera + 13 MP telefoto kamera bulunuyor. Reno 4 Pro'da ilginç bir şekilde 32 MP çözünürlüğünde tek bir ön kamera yer alıyor. Reno 4 Pro gücünü ise 65W hızlı şarj destekli 4.020 mAh değerindeki pilden alıyor.



FİYATLAR



Oppo Reno 4 Lite 3.599 TL



Oppo Reno 4 Pro 6.999 TL



Oppo Reno 4 4.799 TL.