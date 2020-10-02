Libya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.



Türkiye'nin Akdeniz'deki elini güçlendiren tarihi anlaşmanın tescil edilmesinin ardından Libya'daki meşru hükümetten ilk açıklama geldi.



Libya Dışişleri Sözcüsü Muhammed Kablavi, BM'nin önemli hamlesine ilişkin önemli ifadeler kullandı.



Birleşmiş Milletler'in tescilin İsrail ile nornalleşmek için sıraya giren Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hafter'e de net mesaj olduğunun altını çizen Kablavi, "Hafter'in meşru olmadığı da tescillenmiştir" dedi.



"BM'nin bu anlaşmayı tescil etmesi, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğununun kanıtı olmuştur" diyen Muhammed Kablavi, "Libya ile Türkiye arasında hem savaş hem barışta olan işbirliği gelişmekte olan verimli bir süreç olmuştur" ifadelerini kullandı.