Karabağ'dan büyük kaçış!

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan alçak saldırıları sonra Azerbaycan güçleri meşru müdafaa hakkını kullanarak, Dağlık Karabağ'a doğru ilerliyişini sürdüyor. Azerbaycan ordusu karşılarına çıkan Ermenistan güçlerini adeta bozguna uğrattı.



Azerbaycan ordusu, 6 gündür devam eden sıcak çatışmalar sonrası Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başlaması sonrası bölgeden kaçışlar başladı.



'BURADA YAŞAMAK İMKANSIZ'



Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'da Mardakert bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı bir kadın, 'Durumumuz çok kötü. Burada yaşamak imkansız. Her şey yerle bir oldu.' ifadelerini kullandı.



ERMENİ ASKERİLERİ DE MEVZİLERDEN KAÇIYOR



Öte yandan, ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusu'nda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçtığı ifade edildi.



İRAN MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA 'KARABAĞ' AÇIKLAMASI



19.49: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki hakimiyetine vurgu yaptığını belirtti.



Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara değindi.



İranlı yetkili, şu ifadeleri kullandı: 'BM kararları Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hakimiyetini vurguluyor. Toprak bütünlüğüne saygı, savaşın acilen durması ve siyasi müzakere temel çözümdür'



ÇAVUŞOĞLU: AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZİ KİMSE YADIRGAMASIN



18.36: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz.' ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



'Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz.'



ERMENİSTAN ORDUSU, AZERBAYCAN'IN TERTER KENTİNE BİR GÜNDE 2 BİNDEN FAZLA TOP MERMİSİ ATTI



18.05: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun gün içerisinde Azerbaycan'ın Terter kentine 2 binden fazla top mermisi attığını bildirdi.



Hacıyev yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan yerleşim birimlerini ve sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirterek, 'Sadece bugün Terter'e 2 binden fazla mermi isabet etti. Bu vahşilik, barbarlık ve insanlık dışı davranıştır.' dedi.



Ermenistan'ın 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuk hükümlerini kabaca ihlal eden bu eyleminin bir savaş suçu olduğunu ifade eden Hacıyev, Azerbaycan ordusunun karşılık vereceğini kaydetti.



ERMENİSTAN ORDUSUNUN KONUŞLANDIĞI BÖLGELERDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR



17.29: Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu operasyonlarını yine o bölgede yoğunlaştırmış durumda.



Ermenistan ordusunun Ağdere ilindeki mevzileri Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu. Azerbaycan topçularının Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgelere yaptığı atışlar etraf bölgelerden gözle izlenebiliyor. AA muhabirlerinin çektiği görüntülerde Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan dumanların yükseldiği görülüyor.





