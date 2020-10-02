İstanbul Emniyeti’nde flaş görev değişiklikleri!

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü’nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde flaş bir atama gerçekleştirildi. Atamalarda en dikkat çeken Organize Şube Müdürü Ömer Ünver’in Koruma Şube Müdürlüğü’ne atanması oldu. Öte yandan 8 emniyet müdürü farklı görevlere atandı.