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İstanbul Emniyeti’nde flaş görev değişiklikleri!

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü’nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde flaş bir atama gerçekleştirildi. Atamalarda en dikkat çeken Organize Şube Müdürü Ömer Ünver’in Koruma Şube Müdürlüğü’ne atanması oldu. Öte yandan 8 emniyet müdürü farklı görevlere atandı.

Güncel / 02 Ekim 2020 Cuma 16:44
İstanbul Emniyeti’nde flaş görev değişiklikleri!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 8 emniyet müdürün görevi değişti. Atamalarda en dikkat çeken Organize Şube Müdürü Ömer Ünver'in Koruma Şube Müdürlüğü'ne atanması oldu. Öte yandan 8 emniyet müdürü farklı görevlere atandı.

İŞTE ATAMA LİSTESİ

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaarslan, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Kılınç, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bütçe Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Interpol-Europol Şube Müdürü Filibya Saral, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Ulaştırma Şube Müdürü Hüseyin Güngör, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Şenol Yılmaz, Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Koruma Şube Müdürü Selma Gençkaya, Bakırköy Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ömer Ünver, Koruma Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Mustafa Demir

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