İstanbul Barosu'nun başörtü baskısı!

İstanbul'da 2. Baro'nun kurulmasının ardından mesleklerinde özgür kalan avukatlar, büyük bir mutluluk yaşadı. Skandal olaylarla gündeme gelen 1. baro 28 Şubat'ın karanlık izlerini de taşıyordu.



İstanbul Barosu Başkanlığı'nın, CMUK Meslekiçi Eğitim Seminerleri'ne başörtülü katıldığı gerekçesiyle İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı avukat Gönül Yıldız'ı uyardığı ortaya çıktı.



CANAN KAFTANCIOĞLU AÇIK AÇIK SÖYLEMİŞTİ



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz sene internette yayın yapan karanlık medya organı Medyacope'ta, "CHP sağ (muhafazakar) seçmenden oy almak için takiye yapıyor." itirafında bulunmuştu.



İSTANBUL BAROSU: AVUKATLAR BAŞLARINI AÇIK OLARAK MAHKEMEDE GÖREV YAPARLAR



İstanbul Barosu Başkanlığı'nın 10 Kasım 2003 tarihli kararında, avukatlar ve avukat stajyerlerinin mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başlarını açık olarak mahkemede görev yaptığı iddia edilerek, "Meslek kurallarına uymayan üyelerin uyarılmaları, direnenler hakkında disiplin yönünden gereğinin yapılması öngörülmektedir" denildi.



İstanbul Baro Başkanlığı, Gönül Yıldız'ın (Küçük) uyarılmasına karar verdi.



İSTANBUL BAROSU, SEMİNERE BAŞÖRTÜLÜ KATILDIĞI İÇİN UYARDI



Avukat Gönül Yıldız (Küçük), 2003 yılında İstanbul Barosu'nun CMUK Meslekiçi Eğitim Seminerleri'ne katıldı. İstanbul Barosu; seminere başörtülü katıldığı gerekçesiyle avukat Gönül Yıldız hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Gönül Yıldız'ın uyarılmasına karar verdi.



İŞTE O YASAKÇI YAZI!



Dönemin İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu, İstanbul Baro Başkanlığı'nın 10 Kasım 2003 tarihli kararını Gönül Yıldız'a tebliğ etti. İstanbul Barosu'nun yasakçılığını gösteren yazı şöyle:







"Baromuzun düzenlemekte olduğu CMUK Meslekiçi Eğitim Seminerleri'ne, Meslek Kuralları'nın 20. maddesine aykırı bir biçimde katıldığınız anlaşılmaktadır.



Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu, Avukatlık Yasası'nın 110/6 maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 24 Haziran 1987 tarih ve 947/26 sayılı kararıyla Meslek Kuralları'nın 20. maddesini değiştirmiş ve 'Avukatlar ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başlarını açık olarak mahkemede görev yaparlar' hükmünü içeren bir düzenlemeyi öngörmüştür..



Türkiye Barolar Birliği'nin 16 Ağustos 1983 gün ve 963/40 sayılı genelgesinde de 'Meslek kurallarına uymayan üyelerin uyarılmaları, direnenler hakkında disiplin yönünden gereğinin yapılması' öngörülmektedir. Yönetim Kurulumuz 6 Kasım 2003 tarihli toplantısında duruşmalara ve CMUK Meslekiçi Eğitim Seminerleri'ne Meslek Kuralları'nın 20. maddesinin öngördüğü biçimde girmeniz konusunda uyarılmanıza karar verilmiştir."



İSTANBUL BAROSU: CÜBBE VE TÜRBAN BİR ARADA OLAMAZ



İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu da, başörtüsü yasağını savunmuştu. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, İstanbul Barosu'na "Başörtülüler giremez" yazılı afiş asıldı. Mehmet Durakoğlu, 15 Aralık 2011 tarihinde yaptığı açıklamada "Bizim türbana ilişkin bakış açımızı belirleyen tek unsur, cübbeyle türbanın bir arada olmayacağıdır" dedi.



ERDOĞAN, KAMUDAKİ UYGULANAN BAŞÖRTÜ YASAĞINI TAMAMEN KALDIRDI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Eylül 2013'te kamudaki uygulanan başörtü yasağını tamamen kaldırdı. Erdoğan, ''Kılık Kıyafet Yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik' kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyordu. Bu kısıtlamalar, çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyordu. Yönetmeliğin 5'inci maddesinde değişiklik yaparak kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz" demişti.



5 BİNDEN FAZLA OLAN İLLERDE, ASGARİ 2 BİN AVUKATLA BARO KURULABİLECEK



Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. 11 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen yasaya göre avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek.



Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere baro ve birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemeyecek.



AVUKAT GÖNÜL YILDIZ, İSTANBUL 2 NO'LU BARO BAŞKANI SEÇİLDİ



Yasanın ardından İstanbul'un 2'nci Türkiye'nin 81'inci barosu kuruldu.



Türkiye Barolar Birliğinin verdiği yetkinin ardından Haliç Kongre Merkezi'nde kuruluş genel kurulunu yapan İstanbul 2 No'lu Baro, başkan ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerini belirledi. Avukat Gönül Yıldız'ın başkan seçildiği İstanbul 2 No'lu Baro, Türkiye Barolar Birliğine bildirimde bulunulmasının ardından tüzel kişilik kazandı.



"İNANCINIZ İLE EMEK VERDİĞİNİZ MESLEK ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA BIRAKILIYORSUNUZ"



İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı avukat Gönül Yıldız, şunları söylemişti:



"1998 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Üniversiteyi bitirir bitirmez İstanbul Barosu'na staj başvurusunda bulundum. İlk karşımıza çıkan problem başörtülü resim kabul etmedikleri yönündeydi. Stajın bitme aşamasında başörtülü ruhsat törenine almayacaklarını ve yemin ettirmeyeceklerini beyan ettiler. 2000 yılı ocak ayında ruhsatlarımızı Konya Barosundan B aldık ancak bu defada duruşmalara giremeyeceğimizi söyleyip duruşmalara başörtülü girenler hakkında disiplin cezası uygulamaya başlamışlardı."



"Düşünün Hukuk Fakültesi gibi kazanılması oldukça zor bir bölümü 4 yıl içerisinde başarı ile bitiriyorsunuz, stajınızı tamamlıyorsunuz, ruhsatınızı alıyorsunuz ancak inancınız ile emek verdiğiniz meslek arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyorsunuz. Tabi biz tercihimizi inancımızı yaşamak yönünde yaptık ancak duruşmalara giremesek de çalışmaya devam ettik. O kadar zor bir süreç ki davanızı alıyorsunuz dilekçenizi yazıyorsunuz delillerinizi topluyorsunuz ancak duruşmaya giremediğiniz için bunları ifade edemiyorsunuz. Sürekli arka planda çalışmak zorunda kalıyorsunuz."



"İSTANBUL BAROSU YETKİLİLERİ, BAŞÖRTÜYLE DERSE GİRDİĞİM GEREKÇESİYLE HER GÜN HAKKIMDA TUTANAK TUTTU"



"Bir yandan da mesleki yönden körelmiyelim diye eğitimler almak istesek te aynı yasakçı uygulama orada da karşımıza çıkıyor. İki binli yılların başında İstanbul Barosu'nun düzenlediği CMK seminerine katıldım. Seminer Taksim'de bir otelde yapılıyordu. Derse girdiği ortamda herkesin içerisinde başörtü ile derse girdim diye İstanbul barosu yetkilileri meslekten ihraç tehdidi ile her gün hakkımda tutanak tuttu ve seminer sonunda "bir daha seminerlere başörtülü katılmamam" yönünde karar alıp bana tebliğ ettiler."



"BİR AVUKATIN KILIK KIYAFETİ OLUR, BURADA BU ŞEKİLDE ÇALIŞAMAZSIN"



"Yine duruşmalara giremediğimizde çoğunlukla icra müdürlüklerinde çalışmak zorunda kalıyorduk. 2006-2007 yılları arasında yine İstanbul Barosu'nun yönetim kurulu üyelerinden biri 'Bir avukatın kılık kıyafeti olur, burada bu şekilde çalışamazsın' diyerek mesleğin hiçbir alanında bize tahammülleri olmadığını ortaya koymuş oldular. Bu olayla ilgilide İcra Müdürünü hakkında icra dairesinde başörtülü avukatın dosya incelemesi yapmasına müsaade ediyor diye savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardı."