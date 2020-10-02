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İBB’de belge belge yolsuzluk!

İBB'nin CHP'li Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cerrahi maske alımında yolsuzluk yaptığını, yine bir başka CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın Kadıköy için gerçekleştirdiği bir ihale ortaya çıkardı.

Güncel / 02 Ekim 2020 Cuma 19:31
İBB’de belge belge yolsuzluk!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. İstanbullu canıyla uğraşırken o virüs bahanesiyle ceplerini doldurmuş. Çok konuşulan yolsuzluk yine CHP'li bir belediye olan Kadıköy Belediyesi'nin ihalesinde ortaya çıktı. 

Ulushaber'de yer alan habere göre;  İnsanlığın canıyla uğraştığı bir anda maske alımında da yolsuzluk yapan İBB’nin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu tavrı “Pes doğrusu” dedirtirken, ilçe belediyelerinden Kadıköy Belediyesi’nin satın aldığı makul maske fiyatı da İmamoğlu yolsuzluğunun öne çıkmasına neden oldu.



İETT için maske alımı yapan ve bunu da CHP’li bir kadın partilinin yeni kurulan şirketinden temin eden İmamoğlu, 100 bin adet maske için 289 bin TL. ödeme yapmış ve maskenin bir tanesine ise 2.89 TL. fiyat biçmişti. İmamoğlu’nun, herkes canıyla ve sağlığıyla uğraşırken rant peşlinde koşması oldukça dikkat çekerken, yolsuzluğa kılıf bulmak İBB Sözcüsü Murat Ongun’a düşmüş, o da “Özel maske aldık, fiyatı ondan yüksek oldu” diyerek komik bir açıklama yapmıştı. İşte o yolsuzluğun boyutlarının nereye vardığını gösteren bir diğer somut belge de CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin çıktığı “3 Katlı Cerrahi Maske Alımı” ihalesi oldu.



O HESABA MATEMATİK YETMEDİ

Kadıköy’ün CHP’li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 1 milyon adet cerrahi maskeyi sadece 284 bin TL.’ye satın alırken, İBB Başkanı İmamoğlu ise 100 bin adet maskeyi daha yüksek bir meblağa, tam 289 bin TL.’ye satın aldı. Bu bariz ve net kıyaslamanın sonucunda sorulacak soru ise, “İmamoğlu bu paraları kimin cebine neyin karşılığında akıttı, dünya salgından kırılırken maske ihalesinde yolsuzluk yapanlar kimlerdi” sorusu oldu.

Öte yandan CHP’lililerin dilinden düşürmediği ve sürekli referans gösterdikleri Atatürk’ün yolsuzluk yapanlarla ilgili sözleri de bu sorunun cevabının bulunmasında kılavuz olacak kadar açık ifadeler içeriyor. 

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