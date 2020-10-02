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Halk TV'nin cezası bitti

Skandal yayınları gerekçesiyle RTÜK'ün 5 günlük yayın durdurma cezası verdiği Halk TV'nin cezası bu gece yarısı itibariyle sona erdi.

Güncel / 02 Ekim 2020 Cuma 22:21
Halk TV'nin cezası bitti

Skandal yayınlarıyla kendilerini kapattıran Halk TV'ye RTÜK'ün verdiği ceza yarın sona eriyor. Kanalın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda nerede kalmıştık? ifadeleri dikkat çekti. 

Yaptıkları yayınlarda adeta CHP'nin medya organı olan Halk TV'de gerçekleşen skandal bir yayın nedeniyle RTÜK televizyon kanalına 5 gün karartma cezası vermişti. RTÜK'ün verdiği ceza bu gece yarısı itibariyle sona erdi. Kanalın sosyal medya hesabından 'Nerde Kalmıştık' ifadelerinin kullanıldığı bir video yayınlandı. Nerde kalmıştık ifadesi akıllara, 'Halk Tv'nin aklı başına gelmedi, kaldığı yerden skandallara devam edecek' şeklinde yorumlandı. 

NE OLMUŞTU?

RTÜK tarafından Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programına ceza verilmesini kararlaştırılmıştı.

Halk TV'de 16 Haziran'da ekrana gelen programda konuk olan Hüsnü Mahalli'nin nesnel ve gerçek olmayan bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ağır ithamlar yönelttiği ve devletin varlığına yönelik tehdit ifadeleri kullandığı gerekçesiyle yayıncının daha önce yıl içinde aynı ihlali yapması nedeniyle kanala 5 gün geçici yayın durdurma cezası verilmişti.

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