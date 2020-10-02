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Bir müjde daha! Bu gece geliyor!

Son dakika haberine göre benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruşluk bir indirim geldi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liraya, Ankara’da 6,63 ve İzmir’de 6,75 liraya gerileyecek.

Ekonomi / 02 Ekim 2020 Cuma 16:31
Bir müjde daha! Bu gece geliyor!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 6,60 liraya, Ankara'da 6,63 ve İzmir'de 6,75 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Petrol

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