2021'in o ayına dikkat! Uzman isim uyardı!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Öner Döşer 2021'de Türkiye'yi nelerin beklediğine dair kritik uyarılarda bulundu. Astroloji haritasına üzerinden çok ses getirecek açıklamalar yapan Öner salgının ne zaman biteceğine dair kritik bilgiyi paylaştı.



Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne yok programında yine ses getirecek konular konuşuldu. Programa konuk olan Öner Döşer, 2021'de Türkiye'yi nelerin beklediğini tek tek açıkladı. Salgının ne zaman biteceği ile ilgili de bilgi veren Öner, 2021'in o ayına dikkat çekti.



İşte çok konuşulacak o açıklamalar;



