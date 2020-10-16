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Yunan basını Avrupa'dan yardım istedi

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, bölgesinde oyunları bozan Türkiye'nin hamlelerinden dolayı Avrupa'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi.

Dünya / 16 Ekim 2020 Cuma 09:09
Yunan basını Avrupa'dan yardım istedi

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin meşru varlığını kararlılıkla sürdürmesi, Avrupa'nın gayrimeşru Sevilla haritasına karşı duruşu Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde, 'Batı'nın Türkiye'yi cezalandırma vakti' başlıklı bir yazı yayımlayarak, Avrupa'dan yardım istedi.

Genel Yayın Yönetmeni Ellis kaleme aldı

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tom Ellis tarafından kaleme alınan yazıda, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maksimalist hedeflerine ulaşırsa, bu sadece Yunanistan ve Kıbrıs (GKRY) için değil, Batı'nın istikrarı ve barışı için bu büyük bir yenilgi olur.' dedi.

Kapalı Maraş'ın yeniden açılması ve Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi 'provokasyon' olarak nitelendiren gazete, 'Erdoğan her çizgiyi aştı. Yunan ve Amerikan kuvvetlerinin Trakya'daki ortak askeri tatbikatını kınadı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ABD başkan adayı Joe Biden, Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Kongre'de kendisini eleştiren Cumhuriyetçilere kadar herkes hakkında ağır konuşuyor. Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımız saldırganlığını durdurmaya zorlayacak kadar Türkiye'ye zarar verebilir. Türk ekonomisine zarar verecek ağır ve esaslı yaptırımların dayatılması hem AB hem de ABD tarafından ciddi olarak düşünülmelidir.' ifadeleri yer aldı.

FransaYunanistanRecep Tayyip Erdoğan

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