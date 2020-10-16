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Yapmazsam şerefsizim dedi! Peki şimdi ne yapacak?

Sinop'ta S-400 hava savunma sistemlerinin ilk test atışının gerçekleşmesi üzerine akıllara FETÖ'cü Emre Uslu'nun S-400'lerle ilgili paylaşımı geldi. Emre Uslu, S-400'ün alınması halinde üzerinde oturup fantazi yapacağını açıklamıştı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 16:30
Yapmazsam şerefsizim dedi! Peki şimdi ne yapacak?

Sinop'a yaklaşık 3 hafta önce sevk edilen bugün test edileceği iddia edilmişti. Sinop'tan gelen ilk görüntülerde test atışının gerçekleştirildiği açıklandı. S-400 hava savunma sistemlerinin atışının yapılması akıllara FETÖ'cü firari Emre Uslu'nun sözlerini akıllara getirdi.

Türkiye, yayımladığı NOTAM (Havacılara Bilgi Notu) ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda bilgilendirmede bulunmuştu. Reuters haber ajansına göre NOTAM'da, Sinop hava sahası için irtifa sınırlaması 200 bin feet olarak verilirken, 'Füze atışı yapılacaktır' ifadesi de yer almıştı.

Bugün Sinop'ta ilk hakiki mühimmat atışı gerçekleştirildi. S-400 test atışlarının başlamasının ardından FETÖ'cü Emre Uslu'nun tweeti bir kez daha akıllara geldi.

Birçok yazdığı paylaşımda 'bir kenara not edin' ifadelerini kullanan ancak her seferinde dumura uğrayan Uslu S-400'lerle ilgili de açıklamada bulunmuştu.

FETÖ'cü Emre Uslu'nun açıklaması:



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