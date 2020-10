Vergi ve SGK borç yapılandırması geliyor

TBMM'de yeni istihdam paketine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili açıklamasında önemli bilgiler verdi. Muş, 'Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var' dedi.



TBMM'de basın mensuplarına açıklamalar da bulunan Mehmet Muş şunları kaydetti:



Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız.'



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesi öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.



ŞARTLARI NELER?



Yapılandırmanın nasıl olacağıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, 'Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz' dedi. *



SİCİL AFFI GELECEK Mİ?



Basın mensuplarının 'sicil affı gelecek mi?' şeklinde soruna yanıt veren Muş şöyle dedi:



'Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil