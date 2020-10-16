PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE TEMİZLİK

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

