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Paşinyan'dan 'bozgun' itirafı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusu karşısında bozgun yaşadıklarını itiraf etti.

Dünya / 16 Ekim 2020 Cuma 09:06
Paşinyan'dan 'bozgun' itirafı

Yabancı medyaya konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kardeş Azerbaycan karşısında ülkesinin büyük zayiat verdiğini, bozgun yaşadıklarını itiraf etti. Ermenistan Başbakanı, "Bu bir çaresizlik açıklaması değil" diyerek kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

Diğer yandan Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun operasyonları neticesinde cephe hattında farklı yönlere çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde Ağdere, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayıl yönünde cephe hattındaki gergin durumun sürdüğü bildirildi.

Kayıplar vererek geri çekildiler
Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı ve Azerbaycan birliklerince karşılık verilmesi ile Ermenistan tarafının kayıplar vererek geri çekildiği kaydedildi.

Ayrıca, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM uçaksavar füze sistemi, dört BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir D-20, bir D-30, iki D-1 obüs, birkaç İHA ve askerî araçların imha edildiği vurgulandı.

ErmenistanAzerbaycan

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