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Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı

Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan'ın Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 13:56
Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İpek Er'in (18) geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması Siirt'te başladı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılanan Musa Orhan, duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katılacağı, İpek Er'in ailesi ve avukatlarının da duruşmada hazır bulunacağı öğrenildi.

Musa Orhan

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