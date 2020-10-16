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Masterchef'te eleme adayları belli oldu!

Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları İspanyol mutfağından yemekler yaptılar. Kıyasıya rekabetin sonrasında kazanan ekip Kırmızı takım oldu. Mavi takımından iki isim eleme potasına gidecek. Peki 15 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

Televizyon / 16 Ekim 2020 Cuma 00:14
Masterchef'te eleme adayları belli oldu!

Masterchef'in 15 Ekim'de yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan iki yarışmacı haftanın eleme potasına gidecek. Masterchef'te 3.ve 4.eleme adaylarının kimler olacağı merak konusu. Peki 15 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Ekim'de yayınlanan bölümde en iyi İspanyol yemeklerini yapan Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Mavi takımda ne iyi yemeği yapan Esra dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE 3.VE4.ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan Esra,3.eleme adayı olarak Emir'in adını verdi. Oylama sonucunda ise 4. aday Uğur oldu. 

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Didem

Özgül

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