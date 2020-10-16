İşte Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti!

Zatürre tedavisi gören 'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu geçen cuma 87 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti dün resmi olarak açıklandı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu'nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.



Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.



CİPİNİ YARDIMCISINA BIRAKTI

Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen'e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı'ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.



TÜM SAHNE KIYAFETLERİNİ TÜRKER İNANOĞLU VAKFI'NA

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti.



Usta sanatçının cenaze işleri ve Üsküdar Küplüce Aile Mezarlığı'ndaki mezarının yapımı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı tarafından üstlenmesi istendi. Aynı şekilde vasiyetnamenin uygulanması işlemlerinin de derneğin avukatlarının yapması belirtildi.



Dursunoğlu'nun iki mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık'ta ikinci bir celse daha düzenlenecek.



Vasiyet okunduktan sonra vasiler itirazda bulunmazlarsa mal varlığının dağıtımı gerçekleşecek.





