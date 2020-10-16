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İlk S400 atışı gerçekleştirildi!

Gelişi ve konuşlandırılması Türkiye ve dünya gündemini sarsan S-400 hava savunma sistemi füzeleri, ilk kez test atışına tabi tutuldu. Atışın ardından gökyüzünde oluşan duman, dikkat çekti.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 14:46
İlk S400 atışı gerçekleştirildi!

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirmesi için Rusya'dan alınan S-400 füzeleri, ekim ayının ilk günlerinde test atışlarının yapılması için Sinop'a doğru yola çıkmıştı. S-400'ler, Sinop'a ulaştı ve ilk atış yapıldı.

DUMAN BULUTU OLUŞTU

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, füzenin ateşlenmesinin ardından gökyüzünde oluşan duman bulutu dikkat çekti.Yaklaşık 10 gün sürecek test faaliyetleri için Türk Hava Kuvvetleri, 10 adet Banshee Hedef Uçağı tedarik etti.

Bu hedef uçaklara yapılacak atışlar ile S-400'ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek.

AMERİKA VE AVRUPA'NIN YANI SIRA TÜRKİYE'DEN KARŞI ÇIKANLAR OLDU

Türkiye'nin S-400'lerin satın alma girişimlerine başladığı dönemde, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de bazı isimler bu satın almaya karşı çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400'leri gereksiz görürken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, S-400'lerin depolarda küfleneceğini söylemişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacının olmadığını savunuyordu.

Meral AkşenerKemal KılıçdaroğluPervin Buldan

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