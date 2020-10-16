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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu üç saat!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşadı. Geçen yıl evlenen çift, oğulları Kuzey dünyaya geldikten sonra doğa ile iç içe yaşama hayallerini gerçekleştirdi. Karantina döneminde orman içinde bir eve yerleşen Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler, talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, Kuzey'i alıp bahçeye koştu. Aile, üç saat boyunca ecel terleri döktü.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 09:13
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu üç saat!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşadı. Geçen yıl evlenen çift, oğulları Kuzey dünyaya geldikten sonra doğa ile iç içe yaşama hayallerini gerçekleştirdi.

Geçen yıl evlenen ve Kuzey adında bir bebekleri olan çift, salgın nedeniyle şehirden uzak, yeşillikler içinde bir yere yerleşti. İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı.

Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı.

Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı.

İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı:
'Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi.'

Berfu Yenenler, oğluyla beraber itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.


Eser Yenenler

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