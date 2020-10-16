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Ekrem İmamoğlu para için bunu da yaptı

AK Parti döneminde belediyenin icraatlarının halka gösterildiği üst geçitler, Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde özel şirketlere kiralandı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 11:43
Ekrem İmamoğlu para için bunu da yaptı

Türkiye'nin kalbinin attığı megakent İstanbul, İBB yönetiminin CHP'li Ekrem İmamoğlu'na geçmesinin ardından hizmet konusunda aksaklıklar yaşamaya başladı.

Hizmetten çok kendini siyasete adayan Ekrem İmamoğlu, 'Nimet' olarak nitelendirdiği İstanbul'da birçok alanı paraya çevirmeye başladı.

Üst geçitler neydi ne oldu
İBB'ye ait olan birçok araziyi satışa çıkaran Ekrem İmamoğlu, şimdi de üst geçitleri özel bir şirkete kiraladı.

AK Parti döneminde belediyenin ve hükümetin yaptığı icraatların halka gösterildiği üst geçitler şimdilerde özel bir şirket tarafından kiraya veriliyor.

'İstanbul nimet nimet'
Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında 'Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya İstanbul nimet nimet.. ' ifadelerini kullanmıştı.

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