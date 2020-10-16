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Dev DEAŞ operasyonu!

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 09:06
Dev DEAŞ operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gece saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.

İstanbul Zeytinburnu'nda operasyon
Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de Zeytinburnu oldu. Telsiz Mahallesi 72. Sokakta bulunan 4 katlı binaya giren ekiplerin bina içerisindeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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