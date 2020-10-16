Bu kaçıncı yalan!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur' denildi.



BU KAÇINCI YALAN!



CHP yanlısı Tele 1 'Tek yönlü ücret alındığı belirtilen 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 'aynı günde geçilmezse' iki yön geçişinde ayrıca ücretlendirildiği söyleniyor.' haberine imza atmıştı.