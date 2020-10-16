Bu kaçıncı yalan!

Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur' denildi.
BU KAÇINCI YALAN!
CHP yanlısı Tele 1 'Tek yönlü ücret alındığı belirtilen 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 'aynı günde geçilmezse' iki yön geçişinde ayrıca ücretlendirildiği söyleniyor.' haberine imza atmıştı.