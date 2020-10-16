Başkan Erdoğan'ın yeni müjdesi ne olacak? Filyos Limanı'nda hareketlilik!

Son dakika haber... Türkiye'nin denizlerdeki doğalgaz arama çalışmaları hızla devam ediyor. Başkan Erdoğan, 21 Ağustos tarihinde Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak açıklarında 320 metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklamıştı. Verilen bu müjde sonrası Türkiye'de büyük sevinç ve heyecan yaşandı. Bulunan doğalgazın en yakın zamanda hizmete sunulacağı da ifade edilmişti. Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olarak bilinen Filyos Limanı'nda ise bu yöndeki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki Başkan Erdoğan'ın yeni müjdesi ne olacak?



BAŞKAN ERDOĞAN'IN YENİ MÜJDESİ BEKLENİYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama kentte heyecanla bekleniyor. Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO üssünde ise hummalı çalışma sürüyor.



MÜJDE NE OLACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama da merakla bekleniyor. Doğalgaz bulunmasının güzel bir şey olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yaman Ayözger, 'Ülkemizin doğal zenginliklerinin çıkarılması elbette iyi bir şey. Yalnız doğalgaz değil, kömürün de çıkarılması lazım. Doğalgaz gibi onun da çıkarılması lazım. Bunlar ülkenin zenginliği' dedi.



TPAO, FİLYOS LİMANINDA ÇALIŞMALAR YAPIYOR



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karadaki çalışmalarını ise Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı'ndan sürdürüyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi de limanda hummalı çalışma devam ediyor.