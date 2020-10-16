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Bakan Koca'dan kritik açıklamalar!

. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, Valiliği, Şehir Hastanesini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantılarına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 11:31
Bakan Koca'dan kritik açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, Valiliği, Şehir Hastanesini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantılarına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyecek.

ARTIŞ EĞİLİMİ VAR

Bakan Koca, "Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. Ne yazık ki İstanbul ve Bursa başta olmak üzere büyük şehirlerde artış olduğu görülüyor" dedi. Rehavete kapılınmaması uyarısında bulunan Bakan Koca, bu tedbirler sadece koronavirüs değil diğer solunum yolu enfeksiyonlarından da koruduğunun altını çizdi.

Bakan Koca bölgedeki durumu yerinde görmek müdahale gerektiren durumlar için çözüm bulmak adına Erzurum'da bulunduğunu dile getirdi.

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