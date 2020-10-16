Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.



Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle:



Bize mukavemet gösteremeyen Ermenistan, sivilleri vuruyor. 47 vatandaşımız hayatını kaybetti, 222 sivil yaralandı. Hiçbir zaman sivillere ateş açmadık, bugün de açmayacağız. Öcümüzü harp meydanında alacağız.



'ATEŞKES ERMENİSTAN'IN BİR TAKTİĞİYDİ'

Ateşkes için başvurdular. Bize de Rusya üzerinden bir davet geldi. Biz de dedik ki 'esirlerin, cesetlerin değiştirilmesi için ateşkes olabilir' dedik. Ancak onlar bunu toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak amacıyla istemişler. Ve bir gün geçmeden Gence'ye o namert saldırıyı düzenlediler.



RUSYA'DAN SİVİL UÇAKLARLA SİLAH GİDİYOR

Rusya'dan kaçak yollarla alınmış füzeler Ermenistan'a gidiyor. Rusya'dan silahlar sivil uçaklarla gönderiliyor. Bunların bilgisini alıyoruz. Bu silahların gönderilmesi kabul edilebilir değil. Bunun için başvurduk ve bu katliam girişimlerinin durdurulmasını istedik.



ERMENİSTAN'IN HADRUT İDDİALARI YALANDIR! HADRUT'TA BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR

Azad edilmiş toprakları hesaplamak o kadar da zor mesele değil. Dün yeni 6 köyün işgalden kurtarılmasını duyurdum. Her gün yeni arazileri kurtarıyoruz. Stratejik noktaları özgürleştiriyoruz.



Hadrut bizde. Hadrut'ta Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Madagiz de bizde. Hesap ediyorum ki Azerbaycan halkı bunu dikkatle izliyor. O köylerin işgalden kurtarılması halkımız için tarihidir.