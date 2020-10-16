USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Açık öğretimliler dikkat! Önemli uyarı!

5 Ekim’de başlayan ve 16 Ekim'de sona ermesi beklenen 2020 2021 AÖF ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıt kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki hafta cumaya kadar uzatıldı.

Eğitim / 16 Ekim 2020 Cuma 00:26
Açık öğretimliler dikkat! Önemli uyarı!

5 Ekim’de başlayan ve 16 Ekim'de sona ermesi beklenen 2020 2021 AÖF ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıt kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki hafta cumaya kadar uzatıldı. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayamayan binlerce AÖF öğrencisi 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri çevrimiçi (online) başvuru ve kayıtlarını anadolu.edu üzerinden gerçekleştirecekler. Kayıt işlemleri için e-devlet şifresi kullanılacak. İşte, ayrıntılar.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı